Koronavirusda lider ölkə dəyişdi - Son sutkada ŞOK RƏQƏMLƏR

Dünya miqyasında koronavirusa yoluxanların sayı 860 min 127 olub.

Publika.az xəbər verir ki, onlardan 42 min 344-ü dünyasını dəyişib, 178 min 438 nəfəri sağalıb.

Son 24 saat ərzində ən çox yoluxma faktı İsraildə qeydə alınıb - 233 nəfər. Bununla da ölkədə koronavirus daşıyıcılarının sayı 5 min 591-ə çatıb. Ümumilikdə son 24 saatda 1 808 nəfərin infeksiya daşıyıcısı olduğu aşkarlanıb.

Ölüm sayında isə son sutka üzrə Hindistan liderdir - 42 nəfər.

Ən çox yoluxma sayı olan ölkə yenə də ABŞ-dır - 188 min 592 nəfər. Virusun ortaya çıxdığı Çində bu rəqəm 81 min 554-dür.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.