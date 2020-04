"Çox darıxdırıcı yaşayırıq" - Aparıcı Ülviradan kütləvi sekslə bağlı paylaşım / FOTO

Məşhur aparıcı Ülvira Qarayeva özünün "facebook" hesabında qeyri-adi paylaşım edib.

Metbuat.az demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı, Belçikada koronavirusa kütləvi yoluxma ilə bağlı paylaşım edib.

Həmin paylaşımda qeyd olunur ki, Belçikada qrup şəklində sekslə məşğul olanlardan 380 nəfər koronavirusa yoluxub.

Həmçinin, ölkənin səhiyyə naziri 3 nəfərdən artıq şəxsi bir arada intim əlaqədə olmamağa çağırıb.

Maraqlısı odur ki, bu paylaşıma məşhur aparıcının reaksiyası belə olub: "Çox darıxdırıcı yaşayırıq".

