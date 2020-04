Baş rollarını Neslihan Atagül, Engin Akyürek və Uraz Kayqılaroğlunun canlandırdığı "Sefirin kızı" serialının çəkilişləri dayandırılıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ekran işinin rejissoru Emre Kabakuşak koronavirus səbəbi ilə serialın yayımına bir müddət fasilə verildiyini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Neslihan karantin rejiminə görə həyat yoldaşı Kadir Doğulu ilə birlikdə Bodrumdakı evinə köçüb.

Milli.Az

