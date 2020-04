Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Təhsil Nazirliyinin Ümumi və məktəbəqədər təhsil şöbəsinin müdir müavini Orxan Abbasov deyib.

Onun sözlərinə görə, bu gün bəzi müəllimlər öz evində müəyyən proqramlardan istifadə edərək şagirdləri üçün onlayn dərslər keçir:

"Amma bununla bağlı tapşırıq verilməyib. Onlayn dərs keçmək müəllimlərin özünün şəxsi təşəbbüsüdür".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.