Amerika Birləşmiş Ştatlarında (ABŞ) koronavirusdan ölənlərin sayı 4000 nəfəri ötüb.

Milli.Az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.

ABŞ-da koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 190 min nəfərə yaxınlaşıb, virusa yoluxanlardan 7000 nəfərdən çoxu sağalıb.

Son sutka ərzində isə 865 nəfər ölüb ki, bu da ölkə üçün rekord göstərici sayılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.