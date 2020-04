ABŞ-ın Aydaho ştatında 6,5 bal gücündə zəlzələ olub.

“Report” “Ahaber”ə istinadən xəbər verir ki, məlumatı ABŞ-ın Geoloji Araşdırmalar Mərkəzi yayıb.

Bildirilib ki, yeraltı təkanlar Nevada və Montana da daxil olmaqla, Aydahoya qonşu 6 ştatda hiss edilib. Zəlzələ 10 km-lik dərinlikdə baş verib və 30 saniyə çəkib.

Yerli hakimiyyət itki və dağıntının olmadığını bildirib.



