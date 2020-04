Məktəblər sentyabrın 15-nə qədər təxirə salınır? - RƏSMİ AÇIQLAMA

Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Cəsarət Valehov dərslərin 2020-ci il 15 sentyabra qədər təxirə salınması xəbərlərinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlik rəsmisi bunun yalan məlumat olduğunu deyib.

“Bu, tamamilə həqiqətə uyğun olmayan xəbərdir.Nazirliyin gündəmində belə bir məsələ yoxdur”- deyə o, bildirib.

Qeyd edək ki, koronavirus təhlükəsi ilə əlaqədar martın 3-dən etibarən Azərbaycanın bütün təhsil müəssisələrində tədris dayandırılıb və tətil aprelin 20-dək davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.