Ev pişiyi də koronavirusa yoluxub

Honkonqda ev pişiyi koronavirusa yoluxub.

Milli.Az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, "COVİD -19" pişiyə sahibindən keçib.

Bu hadisəyə qədər Belçikada bir ev pişiyi koronavirusa yoluxmaqda şübhəli bilinib. Sahibi İtaliyadan qayıdan pişikdə ishal və asqırma müşahidə olunub. Sahibinin koronavirusa qarşı testi müsbət olsa da, pişiyin analizinin nəticələri hələ açıqlanmayıb.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bir müddət öncə açıqlayıb ki, hazırda it, pişik və digər ev heyvanlarının koronavirusu keçirməyə qadir olduqlarına dair heç bir dəlil yoxdur.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.