ABŞ-da virus qorxunc sürətlə yayılır: Nyu-York ikinci Vuhan olur - Hər 3 dəqiqədə bir nəfər ölür

Koronavirus ABŞ-da sürətlə yayılmaqdadır. Artıq ölkədə virusa yoluxanların sayı 188 mini keçib və bu bütün dünyada ən yüksək göstəricidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xüsusən Nyu-Yorkda ölənlərin sayında kəskin artım müşahidə edilir. Dünən saat 10:30 ilə 04:30 arasında şəhərdə hər 3 dəqiqədə bir ölüm meydana gəlib. Ümumdünya Səhiyyə Təşilatı sözcüsü Marqaret Harris də ötən həftə keçirdiyi video-konfrans zamanı ABŞ-da koronavirusun qorxunc şəkildə artdığına diqqət çəkmişdi.

Qeyd edək ki, son göstəricilərə görə, ABŞ-da ümumilikdə ölənlərin sayı 4 mini keçib. Virusun əsas mərkəzi isə Nyu-Yorkdur. Ölümlərdən mindən çoxu təkcə bu şəhərdə meydana gəlib.

Mənbə: bbc.com

