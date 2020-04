"Mançester Yunayted" "Atletiko Madrid"in futbolçusu Saul Niqezi transfer etmək istəyir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar"ın 25 yaşlı yarımmüdafiəçi üçün 150 milyon avro ödəməyə hazır olduğu bildirilir.

"Atletiko" ilə 2026-cı ilin yayına qədər müqaviləsi olan Saulun hazırda transfer dəyəri 90 milyon avrodur.

Milli.Az

