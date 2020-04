Məşhur stadion xəstəxanaya çevriləcək - Koronavirusa görə

Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərindəki “Marakana” stadionu xəstəxanaya çevriləcək.

Publika.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin yerli mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, stadion yeni tip koronavirusla mübarizə üçün 400 yataqlı müvəqqəti xəstəxana kimi istifadə olunacaq.

Açıqlamada meydan örtüyünün qorunacağı, ətrafındakı atletizm zolağının, avtomobil qarajının xəstəxana, logistika mərkəzi və depoya çevriləcəyi qeyd olunub.

Braziliya Milli Komandasının matçlarını oynadığı 80 min nəfərlik tamaşaçı tutumuna malik stadionla birlikdə Rio-de-Janeyroda müvəqqəti xəstəxana sayı 8 olacaq.

210 milyonluq əhalisi olan Braziliyada son məlumatlara görə, 5 min 812 koronavirus daşıyıcısı olub. Onlardan 202 nəfəri dünyasını dəyişib, 127-si sağalıb. Son sutka ərzində 95 yeni yoluxma faktı aşkarlanıb.

Zümrüd

