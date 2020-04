Türkiyənin tanınmış aktyoru Kıvanç Tatlıtuğ xəstəxanaya aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirus səbəbindən evdə karantin şəraitində həyat yoldaşı Başak Dizer ilə vaxtını keçirən Kivanç Tatlıtuğ koronavirusa yoluxduğu güman edilir.

Məhşur aktyor özünü yaxşı hiss etmədiyi üçün xəstəxanaya gedib. Hələlik onun koronavirusa yoluxub yoluxmadığı ilə bağlı dəqiq xəbər verilməyib.

Xatırladaq ki, Türkiyədə koronavirusdan 214 nəfər ölüb.

