Uşaq verilişləri zaman energetik içkilərin reklamı qadağan edilir

Azərbaycanda uşaqlar üçün verilişlərin energetik içkilərin reklamı ilə kəsilməsi qadağan edilir.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bununla bağlı "Reklam haqqında" qanuna dəyişiklik təklif edilir.

Dəyişikliyə əsasən, energetik içkilərdən istifadə olunması ilə bağlı yetkinlik yaşına çatmayanlara müraciət edilməsi, uşaqlar üçün proqramların (verilişlərin) energetik içkilərin reklamı ilə kəsilməsi qadağan olunur.

Qanuna təklif edilən dəyişiklik Milli Məclisin plenar iclasına tövsiyə olunub.

Milli.Az

