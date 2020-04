Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi martın 31-də Dağlıq Qarabağda baş tutan qondarma seçkilər barədə bəyanat yayıb.

“Report” xəbər verir ki, bəyanatda Böyük Britaniyanın bu qondarma seçkiləri tanımadığı qeyd olunub.

“Böyük Britaniya bir daha ATƏT-in Minsk qrupunun sülh prosesindəki rolunu tam dəstəklədiyini bildirir və bu prosesdə Azərbaycan və Ermənistanı etimadın yaradılması və danışıqlar yolu ilə həll olunması üçün səylərini sürətləndirməyə çağırır”, - məlumatda deyilir.



