Avtomobilin sükanı arxasında oturan it sürət həddini aşdı

ABŞ-ın Sietl şəhərində (Vaşinqton ştatı) polis saatda 160 kilometr sürətlə hərəkət edən avtomobili təqib edib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, avtomobil, polisin müvafiq əmrlərinə tabe olmayaraq, hərəkəti davam etdirib.

Maşını yalnız yola tikanlı lent sərərək saxlamaq olub.

Nəqliyyat vasitəsinə yaxınlaşan polislər sükan arxasında pitbul cinsinə aid iti gördükdə şoka düşüblər.

Onun narkotik maddələrin təsiri altında olan 51 yaşlı sahibi Alberto Tito Alehandro itinə maşın sürməyi öyrətdiyini bildirib.

Sərnişin oturacağında oturan kişi əyləclərə basaraq pitbula maşın sürməkdə kömək edirmiş.

Milli.Az

