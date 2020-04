Braziliya milli komandasının baş məşqçisi Tite yığmanın futbolçusu Neymarla bağlı açıqlama verib.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki,mütəxəssis, PSG-nin şərəfini qoruyan hücumçunun yığma üçün əvəzedilməz olmadığını bildirib:

"Neymar oyuna gözlənilməzlik gətirir. O, digər futbolçuların edə bilmədiyi fərdi və ya kollektiv bir çıxış yolu tapa bilir. Neymar olduqda komandanın potensialı daha yüksək olur. O, bizim üçün vacibdir, amma Neymar əvəzedilməz deyil".

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.