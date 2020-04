"Azərbaycanda Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsiat köçürən şirkətlərin ianələri gəlirdən xərc kimi çıxılacaq. Bu isə şirkətlərə verginin daha az verməsinə imkan yaradacaq".

"Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin “Koronavirus (COVİD-19) pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” sərəncamına əsasən hazırlanmış "Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə əmək haqlarının ödənilməsi üçün maliyyə dəstəyi proqramında nəzərdə tutulub.

Proqrama əsasən, fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna köçürülən ianələrin mənfəət (gəlir) vergisi məqsədləri üçün gəlirdən çıxılması nəzərdə tutulur.



