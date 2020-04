Səudiyyə Ərəbistanı neft hasilatını artırır

Səudiyyə Ərəbistanı aprel ayı üzrə gündəlik neft tədarükünü 12,3 mln. barelə çatdırır.

“Report” xarici KİV-ə istindən xəbər verir ki, fevral ayında isə bu göstərici 9,7 mln. barel/gün olub.

Mart ayının ilk üç həftəsində Səduiyyə Ərəbistanı gündəlik 7 mln. barel neft ixrac edib. Mart ayının dördüncü həftəsində isə gündəlik neft ixracı 9 mln. barelə yüksəlib.

Qeyd edək ki, OPEC+ sazişi çərçivəsində mart ayının əvvəlində razılığın əldə olunmamasından sonra Səudiyyə Ərəbistanı neftin satış qiymətində kəskin endirim edib.

OPEC+ ölkələri üzrə gündəlik neft hasilatının 1,7 mln barel azaldılması ilə bağlı 2019-cu ilin dekabrın 6-da imzalanmış “Əməkdaşlıq Bəyannaməsi”nin icrası ötən gün başa çatıb. OPEC-ə üzv və bəzi qeyri-OPEC ölkələri neft hasilatının azaldılması ilə bağlı sazişdə 2016-cı ildən əməkdaşlıq edib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.