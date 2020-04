Hollivud ulduzu Culiya Roberts və həyat yoldaşı Denni Mo-der Kaliforniyanın Malibu şəhərindəki ehtiyat malikanələrindən birini 8 milyon dollara (təxminən 13 milyon 600 min manat) satıblar.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, 4 yataq otağı, 3 hamamı, yeməkxanası və mətbəxi olan villanı həmin ərazidə malikanəsi olan investor Tomas Laffont alıb.

Qeyd edək ki, cütlük 2016-cı ildə aldığı evə 7,45 milyon dollar (7 milyon 665 min manat) pul ödəmişdi.

