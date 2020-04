Bakıda xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozan gözəllik salonu aşkar edilib.

Milli.Az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, xüsusi karantin rejiminin gücləndirilməsi istiqamətində polis əməkdaşlarının həyata keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində Bakının Xətai rayonu, Şirvani küçəsində yerləşən "Orxideya" gözəllik salonunda qaydaları pozulduğu müəyyən edilib. Salonda olan hüquqi və fiziki şəxslər barəsində inzibati cəza tədbirləri görülüb.

Milli.Az

