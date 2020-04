Azərbaycan həkimləri Türkiyə universitetində koronavirusla əlaqədar təlim keçəcək

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu universitetin rektoru Necdet Budak deyib.

Rektor bildirib ki, təlimlər Azərbaycan tərəfinin Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinə müraciəti əsasında keçiriləcək:

"Türkiyənin müxtəlif tibb müəssisələrində işləyən Azərbaycan vətəndaşları olan həkimlər və tibb işçiləri 1-14 aprel tarixlərində Ege Universitetində təlim keçəcək. Təlimdən sonra həmin şəxslər aprelin 14-də Azərbaycana yola salınacaq və burada tibb işçilərinə infeksiya nəzarəti, xəstə baxımı, təşkilatçılıq kimi məsələlərlə bağlı 3 aylıq təlimlər təşkil edəcək".

Milli.Az

