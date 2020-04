Nailə İslamzadədən NİKBİN ÇAĞIRIŞ: “Bağışlayaraq qisas al və səni sevənlə...”

“Hər səhər həyata yenidən başlamaq üçün yeni şansdır... Yaşa yaşadığın qədər! Yoruldun? Dincəl! Yıxıldın? Bir dostun əlindən tut!”

Publika.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış aparıcı Nailə İslamzadə instaqramda yazıb. Sevilən aparıcı koronavirus pandemiyasının yayılması səbəbilə elan edilən karantin günlərində izləyicilərini pozitivliyi qoruyub saxlamağa səsləyib. O, hesab edir ki, uğurun və xoşbəxtliyin sirri insan mərhəmətində gizlənib:

“Bir dostun yoxdursa... Dua et! Nəsə istəyirlər? Ver, düşünmə! Dəyərini bilmədilər? Qəzəblənmə. Yaxşılıq etdin? Əvəzini gözləmə! Qapını bağladılar? Geri qayıtma... Xəyanət etdi? Bağışlayaraq qisas al və səni sevənlə xoşbəxt ol! Yaşaya bildiyin qədər rahat yaşa və hər şeyə görə şükr et! Allah burada və orada hər şeyi görür”.

