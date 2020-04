Azərbaycanda bu xidmət pulsuz oldu - QƏRAR

Bu gündən respublikada yerüstü açıq yayım paketinə 80-dək xarici telekanal ödənişsiz əlavə edilib.

Metbuat.az bildirir ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin "Teleradio” İstehsalat Birliyi "Evdə qal” kampaniyasına dəstək verib.

Aprelin 1-dən etibarən ölkənin şimal, qərb, cənub və Mərkəzi Aran rayonlarının ərazisində "DVB-T2” standartında xarici ölkələrin müxtəlif kontentli televiziya proqramlarının yayımlandığı çoxproqramlı televiziya yayımı ödənişsiz açıq olacaq.

Məqsəd koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması ilə bağlı özünütəcrid müddətində əhalinin daha çox informasiya əldə etməsinə şərait yaratmaqdır.

