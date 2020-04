UEFA koronavirusa görə yarım qalan Çempionlar Liqası və Avropa Liqası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarım qalan matçlar iyul-avqust aylarında oynanılacaq. Detallarla bağlı hələki ətraflı məlumat verilməyib.

Mənbə: A Haber

