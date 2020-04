ABŞ-ın Oreqon ştatında 95 yaşlı İkinci Dünya Müharibəsi qazisi Bill Kelli yeni tip koronavirusdan müalicə olunaraq evə buraxılıb.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb.

Martın 17-də COVID-19 testinin müsbət çıxmasından sonra müalicəsinə başlanılan Kelli bu gün tamamilə sağalıb.

Kellinin, həmçinin böyrək və ürək xəstəliyi olduğu, yüksək təzyiqdən əziyyət çəkdiyi bildirilib.

Milli.Az

