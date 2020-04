Mart ayı ərzində 1 928,3 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satılıb - ARDNF-dan RƏSMİ

ARDNF-nin xərc istiqamətlərində əsas yeri dövlət büdcəsinə transfert ilə bağlı öhdəliklər təşkil edir. Bu öhdəliklərin icra etmək məqsədilə Fond tərəfindən Mərkəzi Bankın təşkil etdiyi hərraclar vasitəsilə xarici valyuta, yəni ABŞ dolları vəsaitləri manata konvertasiya edilir. Bu isə o deməkdir ki, ARDNF tərəfindən böyük məbləğdə ABŞ dolları valyutası mütəmadi olaraq valyuta bazarına çıxarılır.

Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu tərəfindən 2020-ci ilin mart ayı ərzində 1 928,3 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satılıb. Bu barədə Metbuat.az-a fondun ictimaiyyətlə əlaqələr departamentinin direktoru Cəmalə Əliyeva məlumat verib.

Məlumat üçün bildirək ki, ARDNF-nin əsas gəlirləri ABŞ dolları ilə ifadə edilən xam neftin və qazın satışından daxilolmalar hesabına formalaşır.



