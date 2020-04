Aparıcı Ülvira Qarayeva qızı Zeynəbin yeni fotolarını İnstaqram izləyiciləri ilə bölüşüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, o, övladının ad günü olduğunu vurğulayıb.

Ülvira paylaşımına "Ay üzlüm, sevgimi böyüdənim, səni sonsuz sevirəm. 21 yaşın mübarək. Həyat üzünə gülsün" sözlərini yazıb. Aparıcı paylaşımında şərh bölümünü bağlayıb.

Qeyd edək ki, Zeynəb Türkiyədə tibb sahəsi üzrə təhsil alır.

Milli.Az

