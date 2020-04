Quba Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev "Evdə qal" aksiyasına dəstək məqsədi ilə maraqlı üsula əl atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, icra başçısı xidməti avtomobilində səsgücləndirici vasitəsi ilə sakinlərə səslənib.

Şəhər küçələrini gəzən icra başçısı "Evdə qalın, və özünüzü koronavirusdan qoruyun" deyə çağırış edib.

Sözügedən kadrları SƏS TV-yə istinadla təqdim edirik:

