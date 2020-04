Bakıda sərnişin avtobuslarında təhlükəli vəziyyət - VİDEO

Ölkə daxilində koronavirusa yoluxma hallarının minimuma endirilməsi üçün işlər görülür.

Metbuat.az xəbər verir ki, təxminən bir həftə əvvəl Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah bildirib ki, sərnişinlərin daşınması üçün avtobusların sayı artırılacaq.

Həmçinin, avtobuslarda olan yer qədər sərnişin daşınmasına icazə veriləcək. Lakin bugünkü mənzərə onu göstərir ki, sərnişindaşımada ara məsafəsinin saxlanılması tələbinə riayət edən, demək olar ki, yoxdur.

Ekspres və müntəzəm marşrut avtobuslarında ciddi sıxlıq müşahidə olunur.

Baku TV əməkdaşları məsələni araşdırıb:

