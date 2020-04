"Peyvəndə bel bağlamayın, tənəffüs cihazları istehsal edək" - Türk həkimdən şok açıqlama / VİDEO

Türkiyənin Sağlamlıq Elmləri Fakültəsinin Müəllim Doktor Ümit Savaşçı koronavirusla mübarizədə vacib xəbərdarlıqlar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Doktor Ümit Savaşçı vətəndaşlardan qəbul edilmiş tədbirlərə riayət etmələrini xahiş edib. O açıqlamasında bildirib ki, insanlar hələ də üzərində araşdırmalar aparılan peyvəndə etibar etməsinlər.

'''Bu peyvəndlərin sınaqları 8-12 ay ərzində vaxt aparacaq. İstehsal edilən dərmanların da tədqiqatları davam edir. Ona görə də ölkədə nəfəs çatışmazlığı problemini aradan qaldıracaq cihazların istehsalı vacibdir.''

Mənbə / Superhaber.com



