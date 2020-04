​Moody's agentliyi Kapital Bank-ın reytinqini təsdiqlədi

Moody’s Investor Service Beynəlxalq Reytinq Agentliyi növbəti qiymətləndirmənin yekunu olaraq Kapital Bank-ın reytinqini təsdiq edib. Bu reytinq ölkə bankları arasında ən yüksək göstəricilərdən biridir.



Metbuat.az bildirir ki, Agentlik bankın hazırkı kredit ödəmə qabiliyyətinin baza səviyyəsini (BCA) “b1” səviyyəsində təsdiqləyib. Dünyada yaranmış çətin iqtisadi vəziyyət, eləcə də koronavirus (COVID-19) pandemiyasının yayılması və neftin qiymətinin aşağı düşməsi səbəblərindən, Bankın reytinq proqnozu “neqativ” dərəcəsində müəyyənləşib.

“Bankın kredit ödəmə qabiliyyətinin baza səviyyəsi (BCA) “b1” olaraq təsdiqlənməsi, kəskinləşən xarici iqtisadi təzyiq şəraitində Bankın zərərə və neqativ təsirlərə tab gətirmək bacarığının göstəricisidir. 2019-cu ildə Bank 134,7 mln AZN məbləğində yüksək xalis mənfəət göstərib ki, bu da ümumi aktivlərin 3,3%-dir, həmçinin Bank-ın Tier 1 (kapitalın yetərliliyi) göstəricisi yüksək olaraq 14,9% təşkil edir”, - deyə hesabatda qeyd olunur.

Həmçinin, Moody’s-in rəyində Kapital Bank-ın korporativ idarəetmə qaydaları ilə bağlı narahatlığın olmadığı bildirilir.

