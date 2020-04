Karantinə alınan kənddə yaşayan qadın fəryad etdi: "Qorxudan evdən çıxa bilmirik" - VİDEO

Ruminiya və Moldova sərhəddində yer alan bir kənddə Yelizaveta adlı bu qadın işləmək üçün getdiyi İtaliyadan kəndidə qayıtdığında koronavirusu bütün kəndə yayması ilə günahlandırılırdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, hələ də giriş-çıxışın bağlandığı kənddə xəstəxanada çox sayda insan var. Yelizaveta kənd sakinlərinin ona sərt reaksiya vermələri və evini yandıracaqları ilə təhdid etmələrindən sonra bütün kənddən üzr istəyib. Koronavirus xəstəliyindən sağaldığını və bir daha əsla İtaliyaya getməyəcəyini deyən qadın diz çökərək deyib:

"Həyatımda uşaqlarımdan və nəvələrimdən dəyərli bir şey yoxdur. Məni öldürün, kəsin, amma yalvarıram uşaqlarıma və nəvələrimə toxunmayın".

O, kənd sakinlərinin ona sərt münasibətləri səbəbindən evdən çıxmağa qorxduğunu deyib.

Qeyd edək ki, Ukraynada bu günə qədər 669 nəfər virusa yoluxub, 17 nəfər isə ölüb.

Mənbə: A Haber

