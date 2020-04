Ölkəmizdə koronavirus (COVID-19) təhlükəsinin yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında kompleks tədbirlər həyata keçirilir.

Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Publika.az-a verilən məlumata görə, bu tədbirlər çərçivəsində FHN, bir daha, koronavirus infeksiyasından həm özünüzün, həm də yaxınlarınızın qorunması üçün mütləq qaydada fərdi gigiyena tələblərinə əməl etməyi tövsiyə edir.

