Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "Instagram" hesabında maraqlı paylaşım edib.

"Report"a həmin paylaşımı tədqim edir:

"Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin!"





A post shared by Mehriban Aliyeva (@firstvicepresidentazerbaijan) on Apr 1, 2020 at 6:48am PDT

