İtaliyada koronavirusdan ölən vətandaşlara görə matəm elan edilib.

Milli.Az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu səbəbdən ölkə ərazisində bayraqlar yarıyadək endirilib.

Koronavirusdan həyatını itirən vətəndaşlar bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Son məlumatlara görə, İtaliyada bu virusdan 12 428 nəfər ölüb. Onlardan 66-sı həkimdir.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.