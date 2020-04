Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva "İnstaqram" hesabında maraqlı paylaşım edib.

Metbuat.az həmin paylaşımı tədqim edir:

"Bu gün Abşeronun səmasında durna qatarı qanad çalırdı! Durnalar – sağlamlıq, səadət və uzunömürlülük rəmzidir! Qoy Uca Tanrı Azərbaycan xalqını qorusun və hər birinizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və uzun ömür bəxş etsin!"

