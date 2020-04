"Dəhşətli ağrılarım var, dərman ala bilmirəm" - Könül Xasıyeva

Milli.Az bildirir ki, bu sözləri axşam.az-a açıqlamasında Xalq artisti Könül Xasıyeva deyib. Xanəndə koronavirus infeksiyasından qorunmaq üçün bütün yaxınları ilə ünsiyyəti kəsdiyini söyləyib:

"Marketə qardaşım gedir. Nə alıb gətirirsə, spirtləyirik. Özüm də bütün günü əlimi yuyur, spirt vururam".

Onurğa iflicindən əziyyət çəkən Xasıyeva son günlər güclü ağrıları olduğunu bildirib:

"Dəhşətli ağrılarım başlayıb. Müalicəm davam edir. Amma dərman almaqda çətinlik çəkirəm. Süni qiymət artımı edilib, maddi cəhətdən dərman almaq çətinləşib. İndi də səsimdən hiss edirsiniz, danışa bilmirəm".

Milli.Az

