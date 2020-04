Yaponiyalı alimlər koronavirusun yoluxma üsulları haqqında yeni bir araşdırma aparıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, aparılan araşdırma nəticəsində virusun sürətlə yayılmasının yeni səbəbi müəyyən edilib.

“COVİD-19” virusunun yüksək səs tonu ilə danışmaq və hətta nəfəs almaqla belə insanlara yoluxduğu ortaya çıxıb. Tibb mütəxəssisləri “mikropartiküllər”in uzun müddət havada qalmasına görə koronavirusun belə sürətlə yayıldığını deyiblər.

