Türkiyənin Elazığ vilayətində Rixter cədvəli ilə 3,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Zəlzələnin episentri yerin 10 kilometrlik dərinliyində qeydə alınıb.

Yeraltı təkanlar Elazığın Sivrice rayonunda daha çox hiss olunub.

Hər hansı itki və ya fəsadlar barədə məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.