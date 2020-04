UEFA İcraiyyə Komitəsi Çempionlar Liqası və Avropa Liqası matçlarının bərpası ilə bağlı qərar qəbul edib.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə qurumun rəsmi saytı xəbər yayıb.

Bildirilib ki, koronavirus pandemiyasına görə dayandırılan avrokubok oyunlarının bərpası növbəti xəbərdarlığa qədər təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, UEFA martın 13-də avrokubokları dayandırıb.



