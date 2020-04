Türkiyənin Həvəskar İdman Klubları Federasiyasının vitse-prezidenti Ahmet Karaman koronavirusdan dünyasını dəyişib.

"Qafqazinfo" "Hürriyet"ə istinadən xəbər verir ki, Karaman müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

Qeyd edək ki, Ahmet Karaman xəstəliyin 4-cü günündə həyatla vidalaşıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.