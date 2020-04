Azərbaycanda əmək qanunvericiliyinin pozulmasına görə müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən tətbiq edilən cərimələrdən toplanan vəsaitin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının işçilərinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə həmin orqanın hesabına köçürülən hissəsi 25%-dən 18%-ə endirilir.

"Report" xəbər verir ki, bu məsələ Əmək Məsəlləsinə dəyişiklik edilməsi barədə qanun layihəsində öz əksini tapıb.

Qeyd edək ki, həmin vəsaitdən istifadə qaydası müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.



