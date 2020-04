Xorvatiyada koronavirus pandemiyasına görə yarımçıq dayandırılan basketbol üzrə 2019-2020 mövsümü davam etdirilməyəcək.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə federasiyanın rəsmi açıqlamasında bildirilib.

Cari mövsümün ləğv olunduğu və hər hansı komandanın çempion elan olunmayacağı vurğulanıb.

Artıq klublara yeni mövsümə hazırlaşmaq barədə tapşırıq verilib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.