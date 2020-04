Belçikada koronavirusdan 12 yaşlı qız vəfat edib.

Milli.Az medicina.az-a istinadən bildirir ki, Belçika Tibb Administrasiyasının rəsmi nümayəndəsi Andre Emmanuel bunun çox nadir hadisə olduğunu qeyd edib:

"Söhbət uşaqdan getdiyi üçün bu, emosional cəhətdən ağır məqamdır. Bu fakt həm də tibb və elm ictimaiyyətini narahatlığa saldı".

Milli.Az

