Belarusda koronavirusdan ilk ölüm faktı qeydə alınıb.

Milli.Az xəbər verir ki, Belarus Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru, əməkdar artist Viktor Daşkeviç koronavirus səbəbilə vəfat edib.

Bu barədə 76 yaşlı aktyorun qızı açıqlama verib. (ölkə.az)

