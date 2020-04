Tennis üzrə Böyük Dəbilqə seriyalı "Uimbldon-2020" turniri bu il baş tutmayacaq.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə yarışın təşkilatçıları xəbər yayıblar.

Bildirilib ki, turnir koronavirus pandemiyasına görə təxirə salınıb.

"Uimbldon-2020"nin 2021-ci il 28 iyun - 11 iyul tarixlərində keçiriləcəyi qeyd olunub.

Xatırladaq ki, yarış bu il iyunun 29-dan iyulun 12-dək İngiltərənin paytaxtı Londonda təşkil olunmalı idi.



