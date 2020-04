Azərbaycanın 33 rayon və şəhərində 6200-dan çox 3-4 yaşlı uşaq onlayn tədrisə cəlb edilib - FOTO

Təhsil İnstitutunun həyata keçirdiyi "İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı" layihəsi çərçivəsində 6212 uşaq təlim-tədris prosesinə onlayn qaydada cəlb edilib.

İnstitutdan Milli.Az-a verilən məlumata görə, layihə ölkə üzrə 33 rayon və şəhərin 308 icmasını əhatə edir. Layihə çərçivəsində 321 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupuna 6212 nəfər 3 və 4 yaşlı uşaq cəlb edilib.

Layihə çərivəsində görülən operativ işlər nəticəsində hazırda məktəbəqədər təhsil qruplarının tərbiyəçi-müəllimləri tədris prosesini onlayn qaydada, video-zənglər vasitəsi ilə həyata keçirirlər. Tərbiyəçi-müəllimlər tədris kurikulumunun onlayn versiyası ilə təmin ediliblər və hazırda onlara layihə komandası tərəfindən onlayn tədris prosesində yaşana biləcək problemlərin həlli ilə bağlı dəstək xidməti göstərilir. Bundan əlavə, layihə çərçivəsində tərbiyəçi-müəllimlər üçün məktəbəqədər təhsillə bağlı müxtəlif mövzularda vebinarlar təşkil edilir.

Layihənin eston tərəfdaşı olan "Childhood Academy"nin (Uşaq Akademiyası) mütəxəssisləri tərəfindən valideynlərə evdə qaldıqları müddətdə uşaqlarla effektiv tədris prossesi keçməyi, eləcə də, tədris prosesini oyunlar üzərindən qurmağı öyrədən video təlimatların təqdim edilməsii planlaşdırılır.

Ümumilikdə, onlayn təlim-tədris sistemi ölkə üzrə bütün icmaları əhatə edir və təlim-tədrisin keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə mütəmadi olaraq işlər davam etdirilir.

Mövcud vəziyyətə və qərarlara uyğun olaraq onlayn təlim-tədris prosesinin 20 aprel 2020-ci il tarixinə qədər davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.

Layihə üzrə hər kəs - mütəxəssislər, müəllimlər, valideynlər və uşaqlar "Evdə qal" çağırışına əməl edir, layihənin feysbuk səhifəsində "Evdə qal, təhsildən qalma" şüarı ilə mütəmadi olaraq, müxtəlif sosial mesajlar verilir.

Milli.Az

