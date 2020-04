“Bu gün Gürcüstanda koronavirusun təsdiqləndiyi iki pasiyentdən biri Ermənistandan gəlib”.

“Report”un yerli bürosu xəbər verir ki, bu barədə Tbilisi Yoluxucu Xəstəliklər Xəstəxanasının tibbi direktoru Marina Ezuqbaya bildirib.

O, həmin şəxsin Ermənistanda infeksiyaya yoluxduğunu deyib: “Onun vəziyyəti hələ ki ağır deyil. Tibbi-laborator araşdırmalar aparılır və sabah həmin pasiyentin vəziyyəti məlum olacaq”.



