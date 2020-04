Məşhur baxıcı Vanqa ölümündən sonra da öz proqnozları ilə insanları təəcübləndirə bilir.

Milli.Az xəbər verir ki, medium koronavirus infeksiyasının bitəcəyi tarixi də açıqlayıb.

Vanqanın proqnozlarında pandemiyanın sona çatması ilə bağlı iki tarix göstərilir. Bunlar 22.02.2020 və ya 22.12.2020 tarixləridir.

Qeyd edək ki, hazırda dünya əhalisinin 730.000 nəfəri koronavirusa yoluxub. Onlardan 34 041-i həyatını itirib. (ölkə.az)

Milli.Az

