“İxrac məqsədli neft-qaz fəaliyyətinə xüsusi iqtisadi rejimin tətbiqi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa dəyişiklik edilir.

Publika.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, bu sahədəki podratçı və subpodratçılar işsizlikdən sığorta haqlarının pozulması halında məsuliyyət daşıyırlar.

